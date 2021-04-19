Платежная система Нацбанка сможет конкурировать с Visa и Mastercard, – глава НБУ

Национальная платежная система "Простир" может стать конкурентом платежных систем Visa и Mastercard в Украине.

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Глава Нацбанка подчеркнул, что 98% POS-терминалов сегодня принимают "Простир", а после кобейджинга с международной платежной системой UnionPay "Простир" перестал быть локальной системой.

Он добавил, что НБУ работает над повышением безопасности расчетов карточками "Простир", в частности реализацией технологии многофакторной аутентификации платежей в интернете (3D Secure), над добавлением карт системы в смартфон и изучает возможность применения технологической платформы системы для создания в Украине системы быстрых платежей (account to account).

"Мы верим в конкуренцию и рыночные механизмы, поэтому развиваем "Простир" исключительно на рыночных условиях. Административные рычаги – табу для нас. Мы считаем, что способны конкурировать за счет наших тарифов, продуктов и сервисов, направленных на нужды украинцев", – сказал Шевченко.

Глава НБУ напомнил, что за 2020 год к системе "Простир" подключилось пять новых участников и сегодня участниками системы являются 56 финучреждения.

Шевченко уточнил, что почти половина украинских банков (37 участников) осуществляют эмиссию или эквайринг карт "Простир".

Как сообщалось, ранее Совет Национального банка рекомендовал правлению НБУ проанализировать экономическую целесообразность поддержки национальной платежной системы "Простир" и предпринять меры по повышению эффективности ее работы.

НПС "Простир" – это национальная система розничных платежей, созданная Национальным банком Украины, расчеты в которой осуществляются с помощью платежных карточек на территории Украины.