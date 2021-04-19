Объем гособлигаций в собственности банков превысил безопасный лимит, – глава Нацбанка

Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня эта граница уже превышена - это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – сказал он в интервью агентству.

В то же время Шевченко подчеркнул, что Национальный банк по-прежнему будеи избегать финансирования дефицита бюджета.

"Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – заявил глава центробанка.

В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.

Как сообщалось, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что объемы финансирования банковским сектором государственного долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35% от депозитной базы.