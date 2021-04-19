Объем гособлигаций в собственности банков превысил безопасный лимит, – глава Нацбанка
Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня эта граница уже превышена - это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – сказал он в интервью агентству.
В то же время Шевченко подчеркнул, что Национальный банк по-прежнему будеи избегать финансирования дефицита бюджета.
"Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – заявил глава центробанка.
В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.
Как сообщалось, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что объемы финансирования банковским сектором государственного долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35% от депозитной базы.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ну не вірте й далі. Можете в магазині вимагати яйця по 15 грн за десяток xD
Далой соросят!
Ударим облигациями внутреннего займа по кровавым планам мирового импириализьма!
Директор _____________________ М.О. Рабінович
Пузырь ОВГЗ надули до предела, а бабла все равно нет?
Ну теперь, зебилы, готовьтесь ловить брызги дерьма, которое из этого пузыря хлынет.
Будет вам и эпоха бедности, и полвареника, и все остальные страшилки, но уже в реале.
И, чем больше вас протянет ноги от нищеты и болезней, тем лучше для Украины.
Будем считать это естественной очисткой электорального поля.