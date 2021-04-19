БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Объем гособлигаций в собственности банков превысил безопасный лимит, – глава Нацбанка

Предел портфеля облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в банковской системе до наступления эффекта фискального вытеснения в 35% от депозитов нарушен.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко, передает Интерфакс-Украина.

"Сегодня эта граница уже превышена - это 39,6% от депозитов банковской системы. Мы встали на скользкий путь фискального вытеснения", – сказал он в интервью агентству.

В то же время Шевченко подчеркнул, что Национальный банк по-прежнему будеи избегать финансирования дефицита бюджета.

"Я могу только снова процитировать любимую статью закона о НБУ №54: "Национальный банк не финансирует дефицит государственного бюджета". Ни НБУ, ни я не планируем отступать от этого пункта", – заявил глава центробанка.

В минувшем году портфель ОВГЗ в собственности банков вырос с 334,3 млрд грн до 514,5 млрд грн, с начала этого года он увеличился на 0,7% – до 518,2 млрд грн. В результате доля банков в общей структуре держателей ОВГЗ увеличилась до 52% с 40,6% на начало 2020 года.

Как сообщалось, ранее глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко отмечал, что объемы финансирования банковским сектором государственного долга почти достигли максимальных для украинского рынка 35% от депозитной базы.

Джерело:  Интерфакс-Украина
банки (7125) держборг (1133) НБУ (9584) ОВДП (824) Шевченко Кирило (154)
Далой МВФ!!!
Далой соросят!
Ударим облигациями внутреннего займа по кровавым планам мирового импириализьма!
19.04.2021 13:16 Відповісти
Що зебілята, не вірили що оці нескінченні ОГВЗ видані власним банкам це і є друк грошей?
Ну не вірте й далі. Можете в магазині вимагати яйця по 15 грн за десяток xD
19.04.2021 13:14 Відповісти
До сьогодні я думав, що постачальником останньої надіі в нашій краіні виступає державна копанія НАК Нафтогаз Украіни. Але ні! Оперує запасами інша компанія - на чолі з украінцем з анекдотичним призвищем. Прокладка генерує нову прокладку. Вже недержавної форми власності. А потім такі - в нас збитки 47 мільярдів.
19.04.2021 16:35 Відповісти
Всього в обороті ОДВП більш ніж на 900 млрд. грн.
19.04.2021 19:03 Відповісти
19.04.2021 20:42 Відповісти
ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"
Директор _____________________ М.О. Рабінович
19.04.2021 16:39 Відповісти
У голови нацбанку,прізвище Шевченко,але то по паспорту українському,а яке його справжне прізвище,відомо иільки у посольстві Ісраїля
19.04.2021 22:53 Відповісти
А я говорил, что этого пучеглазого неадеквата нельзя в нбу принимать
19.04.2021 18:53 Відповісти
Вставьте мем где он с зелей на рояле и купоны
19.04.2021 20:43 Відповісти
хуже нєбудєєєт!
19.04.2021 19:16 Відповісти
Усім топ-менеджерам ЗЄгруп виплачувати премії тільки облігаціями внутрішнього займу!!!
19.04.2021 21:46 Відповісти
" эффекта фискального вытеснения..." Хорошо собака излагает, какой слог... Учитесь, зебилята. Вы так не умеете
19.04.2021 22:25 Відповісти
Шо все?
Пузырь ОВГЗ надули до предела, а бабла все равно нет?

Ну теперь, зебилы, готовьтесь ловить брызги дерьма, которое из этого пузыря хлынет.

Будет вам и эпоха бедности, и полвареника, и все остальные страшилки, но уже в реале.
И, чем больше вас протянет ноги от нищеты и болезней, тем лучше для Украины.
Будем считать это естественной очисткой электорального поля.
19.04.2021 22:53 Відповісти
На крайняк это существо смоется с всеми на Израиль. Правда там ему и районной сберкассой не дадут руководить. Максимум старший кассир в супермаркете.
