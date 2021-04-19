Украина выделит на космическую программу 15 миллиардов

Объем государственного финансирования под космическую программу составляет 3 млрд грн ежегодно в течение 5 лет.

Об этом рассказал глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай, передает Экономическая правда.

Он отметил, что ключевыми и наиболее затратными являются проекты по созданию системы спутников дистанционного зондирования земли и ракетно-космических комплексов.

При этом Тафтай назвал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности "лидером", от которого зависит скорость реформирования предприятий космической отрасли.

"Также очень важным инструментом для реализации этой задачи является принятие закона "Об особенностях преобразования предприятий". И в этом случае мы говорим не только о космическом агентстве, но и о Верховной Раде, поскольку это утверждается законом", – сообщил он.