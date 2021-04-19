Минэкономики оценило экономию от проведения небольших закупок через Prozorro в 2,9 миллиарда

За год после принятия новой редакции закона "О публичных закупках", благодаря конкуренции поставщиков на торгах по проведению упрощенных закупок от 50 тыс. грн органы власти и предприятия смогли сэкономить 2,9 млрд грн от запланированного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В ведомстве напомнили, что до этого большинство заказчиков могли напрямую заключать контракты с поставщиками на сумму до 200 тыс. грн (для закупок товаров и услуг) и 1,5 млн грн (для работ). Для предприятий-монополистов эта сумма была еще выше: 1 млн грн для работ и услуг 5 млн грн для работ.

"Новый закон открыл рынок небольших закупок для малого и среднего бизнеса, который получил возможность подаваться на недорогие торги. За год в упрощенных закупках приняли участие 44000 участников", – отметил генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

В то же время обновленным законом предусмотрена и более быстрая альтернатива обязательным упрощенным закупкам – электронный каталог Prozorro Market, который работает по принципу онлайн-магазина, где заказчики могут в несколько кликов покупать небольшие партии товаров широкого потребления: топливо, канцелярию, продукты, компьютерную технику, медицинские изделия.

На сегодня в Prozorro Market более 1000 поставщиков продают около 14000 товаров.

Кроме того, среди положительных результатов от внедрения нового з в Минэкономики называют экономию государства в сумму 1,8 млрд грн благодаря тому, что бизнес получил право исправлять свои ошибки в тендерном предложении.

Кроме того, заказчики защитились от риска демпинга в более 2000 закупках ожидаемой стоимостью в 4 млрд грн благодаря тому, что теперь электронная система Prozorro подсвечивает аномально низкие предложения (которые на 30-40% ниже цен конкурентов). Участники должны их обосновать.

Еще 140 млн грн были возвращены предпринимателям, чья жалоба на нарушение своих прав в закупках была удовлетворена Антимонопольным комитетом. До введения новой редакции закона средства за подачу жалобы бизнеса не возвращались.