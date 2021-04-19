Глава Нацбанка исключил возможность переноса стресс-тестов для банков

Национальный банк Украины (НБУ) не будет переносить ежегодное стресс-тестирование банков в этом году.

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Касательно стресс-тестирования, то нам важно досконально понимать финансовое состояние банков после того, как они прошли кризисный год. Именно на это и направлена диагностика банковского сектора.... Сейчас было бы нелогично отложить это важное дело еще на год", – сказал Шевченко.

По словам главы НБУ, опыт предыдущих лет показывает, что банки реагируют на результаты диагностики и работают над улучшением своей финансовой устойчивости.

Шевченко подчеркнул, что для эффективных банков с качественными кредитными портфелями любой неблагоприятный макроэкономический сценарий в стресс тесте не страшен.

Глава Нацбанка добавил, что регулятор ведет диалог с банками для внедрения мероприятий по банковскому надзору, в частности нормативов.

"В целом наш подход таков: если внедрения какого-то норматива коснется очень ограниченного количества банков и не будет иметь системного влияния, то мы будем работать с отдельными банками и требовать от них решать свои проблемы с капиталом", – пояснил Шевченко.

Он указал, что НБУ будет искать варианты реагирования, в случае если запланированное введение NSFR-норматива приведет к системному воздействию.

Как сообщалось, в феврале Национальный банк решил возобновить стресс-тестирование банков после перерыва из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса в в прошлом году.

В целом оценку качества активов в 2020 году будут проходить 72 из 73 учреждений, имеющих банковские лицензии (за исключением банка "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в этом году будут проходить 30 банков, на которые приходится более 90% активов банковской системы.