Зеленский поручил срочно подготовить лабораторию для разработки вакцин

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо как можно быстрее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств.

Об этом он сообщил во время селекторного совещания, передает пресс-служба главы государства.

По словам Зеленского, на создание лаборатории в бюджете заложено 100 млн грн. В Министерстве здравоохранении отметили, что ищут пути для решения этого вопроса.

"Украине нужна такая лаборатория не только во время этой пандемии. В целом это может стать выходом на вызовы в будущем", – подчеркнул он.

Джерело:  Офис президента
а может эффективнее хером по роялю?
19.04.2021 14:14 Відповісти

