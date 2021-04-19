Нацбанк ищет варианты использования для цифровой гривни, – Шевченко

Запуск цифровой гривни требует конкретных вариантов ее использования, сейчас такие кейсы изучаются.

Об этом глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Как говорят коллеги, нужно найти use-case, то есть вариант использования, найти, где эта е-гривня будет более полезной для граждан, участников рынка и государства", – сказал Шевченко.

"Мы сейчас прорабатываем набор use-cases для Украины, определяем, где нам это будет полезным, запустили опрос", – добавил глава НБУ.

По его словам, центробанк ведет диалог с профессиональными участниками рынка, определяет потенциальный спрос.

"Мы пока говорим с профессиональными участниками рынка: в конце прошлого года наша команда запустила анкетирование и попросила экспертов ответить на ряд вопросов, касающихся шести возможных use-cases для е-гривни, чтобы определить потенциальный спрос. Они затрагивают сферы розничных и корпоративных платежей, целевых социальных выплат, расчетов за ценные бумаги и даже трансграничных платежей", – пояснил Шевченко.

Как сообщалось, пилотный проект "Е-гривня", в ходе которого Нацбанк выпустил ограниченное количество электронной национальной валюты в эквиваленте 5,443 тыс. грн, проводился с февраля по декабрь 2018 года.

Для пилотного проекта была выбрана централизованная модель выпуска е-гривни, когда эмитентом и технологической платформой является центробанк. Вместе с тем существует и вторая модель выпуска – децентрализованная, при которой Нацбанк является контролером, а банки, небанковские учреждения и мобильные операторы – эмитентами. Она может быть использована при фактическом введении е-гривни, отмечали ранее в НБУ.