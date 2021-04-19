Предприятие "Зоря-Машпроект" возглавил экс-руководитель Житомирского бронетанкового завода

Николаевское государственное предприятие НПКГ "Зоря-Машпроект" возглавил Алексей Жуковец, который до этого момента руководил Житомирским бронетанковым заводом.

Об этом во время брифинга 19 апреля сообщил генеральный директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает Укринформ.

"По результатам первого квартала этого года для меня была совершенно очевидна необходимость смены руководства "Зоря-Машпроект". А Алексей Жуковец показал очень хорошие результаты в работе в должности главы Житомирского бронетанкового завода в прошлом году. Когда он пришел на то предприятие, оно также имело долги и много проблемных вопросов. Сегодня оно успешно работает и выполняет оборонные заказы", - сказал он.

В свою очередь, новоназначенный гендиректор отметил, что не боится ответственности и приложит все усилия, чтобы выполнить поставленные ему задачи.

"Уже сейчас могу отметить, что первыми шагами будут решение проблем сбыта продукции, вопросов безопасности и завершение работы на Яготинской газоперекачивающей станции", - сказал Жуковец.

По его мнению, в настоящее время предприятие может обеспечить производство продукции. Но главной проблемой является ее сбыт.

"Мы будем максимально продвигать нашу продукцию на внешних рынках, там, где наши основные покупатели и откуда нас пытаются выселить наши конкуренты, в том числе Российская Федерация. Мы работаем в узком сегменте, где не так много производителей аналогичной продукции", - отметил Жуковец.

"Зоря-Машпроект" - один из лидеров мирового газотурбостроения. Основной профиль предприятия - проектирование, производство и ремонт газовых турбин для морских кораблей и судов, электроэнергетики и газотранспортных магистралей. Продукция предприятия пользуется спросом на мировых рынках.