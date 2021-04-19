БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмин назначил временного главу Госаудитслужбы на новый пятилетний срок

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 19 апреля, принял решение назначить Геннадия Плиса председателем Государственной аудиторской службы с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей сроком на пять лет.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №337-р от 19 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Геннадий Плис возглавляет Госаудитслужбу с 30 апреля 2020 года, он был назначен на должность по контракту о прохождении государственной службы на период действия карантина.

До этого он с сентября 2019 года работал заместителем министра финансов, в 2017-2019 годах был, директором Департамента по вопросам региональной политики Секретариата правительства, заместителем государственного секретаря Кабмина.

В 2014-2016 годах Плис работал на руководящих должностях в КГГА, в 2012-2013 годах – возглавлял набсовет ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины".

Кабмін (7956) призначення (1174) Пліс Геннадій (5) Держаудитслужба (93)
Комуністична влада в СССР шахрайськи морочили народу мозги, що вони ведуть народ до "великої цілі" - до комунізму. Тепер вони ж, ставши головними політиками в Україні, шахрайськи морочать народу мозги, що вони ведуть нас до "великої цілі" - до ЕС і НАТО (притому, що нас там ще довго не чекають). І при цьому обкрадають народ. Це замість того, щоб будувати в себе Європу з розвиненою системою економіки, оборони й добробуту населення.
показати весь коментар
19.04.2021 17:59 Відповісти
А єто не Бенін младшій бгатік ... ? аааа... ? Я єво видела в адессе у тьоті Соні з Бенєй..
показати весь коментар
20.04.2021 10:35 Відповісти

