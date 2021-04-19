"Хмельницкгаз" за год проверил 27 тысяч счетчиков газа

В прошлом году АО "Хмельницкгаз" совместно с государственным предприятием "Хмельницкстандартметрология" провели бесплатную поверку более 27 тыс. приборов учета природного газа.

Как сообщает пресс-служба компании, с начала 2021 года на базе сервисного центра газораспределительной компании уже поверили более 9 тыс. учетных устройств.

Из 27 тыс. поверенных в прошлом году приборов, негодными к дальнейшей эксплуатации признано более 10 тыс. Отмечается, что причинами стали износ комплектующих деталей и механизмов, а также нарушение потребителями условий эксплуатации – на работу прибора влияют кухонные испарения, прямое попадание солнца, повышенная сырость помещения и др.

Кроме этого, при проведении поверок специалисты выявляют факты самовольного вмешательства в работу приборов учета газа. В 2020 году было выявлено 37 таких случаев. Поэтому, в случае установления факта вмешательства, потребитель должен оплатить все работы по поверке счетчика и возместить убытки, причиненные за кражу газа.

"В текущем году плановой поверке подлежат более 26 тыс. бытовых счетчиков газа. Для точного учета энергоносителя наш сервисный центр укомплектован семью новыми поверочными компьютерными установками, а также необходимым оборудованием. В то же время, поверка осуществляется в соответствии с паспортными характеристиками завода-производителя - через 8 лет, о чем мы предварительно сообщаем потребителям", – сообщил технический директор компании Дмитрий Дидыч.

В соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. Она проводится полностью на средства АО "Хмельницкгаз". При этом, отмечают в пресс-службе, демонтаж и монтаж прибора имеют право осуществлять только представители газораспределительной компании, ведь это связано с вмешательством в работу газовой системы. Зато саму поверку счетчика осуществляют представители государственного предприятия "Хмельницкстандартметрология".

В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа непроверенный по вине потребителя, например, он отказал в доступе в свое помещение, где расположен счетчик газа, - эти показания счетчика считаются недействительными.