"Укрзализныця" заявила о срыве поставок дизтоплива

Поставщики отказались отгружать дизельное топливо для "Укрзализныци" по двум контрактам на поставку 10 тыс. тонн.

Сейчас "Укрзализныця" имеет запас дизельного топлива на 4 суток, сообщает пресс-служба железнодорожной компании.

"В настоящее время проводится работа по обеспечению стабильной работы железнодорожного транспорта. "Укрзализныця" контролирует ситуацию и имеет четкий план мероприятий для обеспечения необходимого объема горючего в ближайшее время", – уверяют в компании.

Как сообщалось, Укрзализныця" в конце декабря 2020 года провела четыре закупочных отбора по рамочному соглашению о поставке дизельного топлива общим объемом 39 тыс. тонн.

В двух из четырех отборов по 10 тыс. тонн дизтоплива каждый победила компания "Анвитрейд". Еще один лот на 10 тыс. тонн взяла компания "Альянс Энерго Трейд", а лот на поставку 9 тыс. тонн дизтоплива выиграла компания "Оил-Трейд 2018".

Напомним, "Укрзализныця" в апреле 2020 года заключила рамочное соглашение с 12 поставщиками дизельного топлива, которые присоединились к тендерному процессу:"Алпен Трейд", "ОККО Контракт", "Альянс Энерго Трейд", "Анвитрейд", "Торговый дом "Газтрим", "Торговый дом "Сокар Украина", "Глуско Украина", "Оил-Трейд 2018", "Торум", "Укргаздобыча", "Ливайн Торг" и "Южная топливно-экспедиционная компания".