Семь украинских банков нарушили нормативы к началу апреля, – Нацбанк

Норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (норматив Н7, не более 25%) по состоянию на 1 апреля 2021 года нарушали "Проминвестбанк" (76,34%), "Сбербанк" (49,1%) и "Индустриалбанк" (49,44%).

Согласно данным Нацбанка, норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (норматив Н9, не более 25%) нарушали "Первый инвестиционный банк" (44,14%) и "Юнекс Банк" (27,23%), передает Интерфакс-Украина.

Норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (норматив Л13-1, не более 10%) нарушали "Ощадбанк" (131,72%), "Проминвестбанк" (110,89%), "Приватбанк" (94,02%) и "Индустриалбанк" (11,32%).

Норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (норматив Л13-2, не более 10%) нарушал "Проминвестбанк" (111,99%).

Нововеденный норматив коэффициента чистого стабильного финансирования (норматив NSFR, больше 80%) нарушал "Проминвестбанк" (29,45%).