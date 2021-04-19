NASA успешно провело первый полет вертолета на Марсе. ВИДЕО
Вертолет-беспилотник Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершил первый испытательный полет на планете.
Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Высота первого полета составила около трех метров. Полет длился 40 секунд. Отмечается, что в дальнейшем во время испытаний вертолет планируется поднимать до пяти метров.
"Wow!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs
Аппарат Ingenuity имеет в диаметре 1,2 м и весит 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами. Перед каждым новым полетом вертолету нужно будет ждать пять дней подзарядки.
Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли.
