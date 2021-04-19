БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
NASA успешно провело первый полет вертолета на Марсе. ВИДЕО

Вертолет-беспилотник Ingenuity, прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance, совершил первый испытательный полет на планете.

Об этом сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Высота первого полета составила около трех метров. Полет длился 40 секунд. Отмечается, что в дальнейшем во время испытаний вертолет планируется поднимать до пяти метров.

"Wow!"

The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs

— NASA (@NASA) April 19, 2021

Аппарат Ingenuity имеет в диаметре 1,2 м и весит 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами. Перед каждым новым полетом вертолету нужно будет ждать пять дней подзарядки.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity прибыл на Марс 18 февраля после почти 7 месяцев полета с Земли.

Автор: 

Джерело:  NASA
NASA (101) космос (526) Марс (26)
