Госэнергонадзор два года не осуществлял контроль в электроэнергетике, – Счетная палата

В течение 2019-2020 годов Государственная инспекция энергетического надзора Украины не осуществляла надзор (контроль) в области электроэнергетики и теплоснабжения.

Об этом свидетельствуют результаты аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Государственной инспекции энергетического надзора Украины, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

"За два года на руководство и управление в сфере энергетического надзора Госэнергонадзор в общем использовал 226,6 млн грн (95,1% утвержденных бюджетных назначений). При этом из-за неэффективного управления остались неиспользованными 11,5 млн грн, а еще 25 млн грн использованы с нарушением требований действующего законодательства и непродуктивно. Кроме того, неэффективно использовано государственное имущество стоимостью свыше 5 млн грн из-за ненадлежащего приема-передачи с баланса НЭК "Укрэнерго", – сказано в сообщении.

При этом аудитом установлено, что в 2019 году Госэнергонадзор осуществлял в основном организационные мероприятия: набирал персонал, решал вопросы обеспечения работников помещением, средствами связи, техникой, транспортом и тому подобное. В 2020 году было законодательно запрещено проводить мероприятия государственного надзора (контроля) в рамках предотвращения распространения COVID-19.

"Поэтому в этот период Госэнергонадзор не проверял соблюдение субъектами хозяйствования, которые подлежат государственному энергетическому надзору (контролю), требований нормативно-правовых актов по вопросам технической эксплуатации и технического состояния электрических станций, установок и сетей и систем теплоснабжения (теплопотребления)", – констатируют в Счетной палате.

Согласно сообщению, всего в Украине почти 60 тыс. вышеупомянутых субъектов. Отсутствие проверок повлияло на устойчивое функционирование объединенной энергетической системы страны и сферы теплоснабжения, ведь техническое состояние оборудования, используемого этими субъектами, приближается к критическому из-за высокой степени изношенности и является источником повышенной опасности.

В частности, в неудовлетворительном состоянии находятся 95% распределительных электрических сетей, которые непосредственно питают потребителей. Из-за технологических нарушений этих сетей потребители не получили в 2019 году 39,5 млн кВт-ч электроэнергии, в 2020 году – 53 млн кВт-ч.

Аудиторы указывают, что указанное является следствием отсутствия целостной системы нормативно-правового регулирования вопросов государственного надзора (контроля) в области электроэнергетики и теплоснабжения. В государственных целевых программах определены вопросы контроля за техническим состоянием объектов, режимами энергопотребления, соблюдением требований безопасности, осуществляется Госэнергонадзором.