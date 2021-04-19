Глава Минфина допустил изменения в госбюджет для увеличения расходов на медицину

Министерство финансов допускает внесение изменений в госбюджет на 2021 год с целью увеличения расходов на медицину.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью LB.ua.

"Есть возможность такого сценария, поскольку есть потребность закрыть несколько вопросов по медицине. Мы будем обсуждать с МВФ и с другими партнерами возможность незначительной корректировки бюджета", – отметил Марченко.

Также Марченко раскритиковал главу Министерства здравоохранения Максима Степанова за плохое планирование мер по борьбе с COVID-19,

"Он ведет себя как персонаж из "12 стульев". "Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги – утром стулья, но деньги вперед". Вот так и Степанов. У него задача забюджетироваться максимально, пользуясь тем, что у нас ковид, у нас проблемы, у нас люди умирают, и потом на этой риторике решать те проблемы, которые необходимо. Я считаю, что это абсолютно неправильно", – сказал Марченко.

"Нужно сначала предложить план, показать, решение проблемы, а для этого достаточно времени было, а потом уже пытаться министру финансов или правительству задавать вопросы по поводу поиска средств. А подход пока такой – сначала деньги, а потом я буду вам бороться с ковидом. Так вопрос ставить нельзя", – продолжил министр.

При этом глава Минфина указал на неизрасходованные средства Фонда по борьбе с COVID-19 по итогам 2020 года.

"Мы на Кабмине часто выясняем отношения, и это нормально, потому что у меня есть что спросить у него, в частности, по остаткам прошлого года. Он выбивал, выбивал деньги, а в итоге получились остатки, которые не использованы", – отметил Марченко.

Как сообщалось, на минувшей неделе Кабинет министров выделил Минздраву дополнительно 6,5 млрд грн на закупку вакцин за счет уменьшения расходов по программе медицинских гарантий для граждан.

Министерству финансов поручено в течение трех месяцев предложить источники компенсации средств, изъятых по программе "Реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения".

При этом из документа следует, что Национальная служба здоровья столкнется с нехваткой средств для оплаты медицинских услуг в четвертом квартале 2021 года, если расходы по программе медицинских гарантий не будут увеличены на сумму, которая была перераспределена для закупки вакцин от коронавируса.