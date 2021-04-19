Новый руководитель ХГАПП хочет взять кредит на выплату долгов по зарплате

Новоназначенный генеральный директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Александр Кривоконь хочет за счет кредита частично погасить задолженность по зарплате до майских праздников.

Об этом Кривоконь заявил на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы вместе с "Укроборонпромом" (в структуру которого входит ХГАПП) работаем над механизмом получения кредита, материальной помощи, но, скорее всего, кредита, чтобы мы могли частично погасить заработную плату до майских праздников, чтобы люди пошли на праздники с какими-то деньгами", - сказал Кривоконь.

По его словам, в последний раз зарплата на заводе выплачивалась в апреле 2020 года.

Как сообщил заместитель генерального директора госконцерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко, также участвовавший в брифинге, к настоящему времени задолженность по зарплате на предприятии составляет 253 млн грн.