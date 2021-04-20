Аэропорт "Херсон" усилит полосу для приема тяжелых самолетов

Аэропорт "Херсон" заказал проект реконструкции взлетно-посадочной полосы, который позволит аэропорту принимать тяжелые дальнемагистральные самолеты типа Boeing 767-300.

Работы обойдутся в 4,7 млн грн. Их профинансирует предприятие и Херсонский областной совет из бюджета региона. Подрядчиком работ является компания "Укравиапроект", передает avianews.com.

Компания должна разработать две стадии проектирования будущих работ - "проект" и "рабочую документацию".

Реконструкция полосы будет выполняться в три этапа. В рамках первого отремонтируют существующее асфальтобетонное покрытие на участке 2000 метров.

Второй этап предусматривает усиление отремонтированного покрытия, расширение полосы с 42 до 45 метров и замену бетонных плит на новое асфальтобетонное покрытие на оставшемся участке 500 метров.

Во время третьего этапа обустроят обочины полосы, чтобы двигатели больших самолетов не всасывали мусор и другие предметы.

Завершение реконструкции позволит аэропорту "Херсон" принимать Boeing 767-300 без ограничений по массе до двух раз в день.

Сейчас такие авиалайнеры есть во флоте авиакомпаний МАУ и Azur Air Ukraine. В зависимости от компоновки они могут вмещать до 330 пассажиров. Такие самолеты авиаперевозчики используют для выполнения дальних рейсов без промежуточных посадок или для полетов на близкие расстояния на маршрутах с большим спросом, например, в Турцию или Египет.

Ранее глава государственного агентства инфраструктурных проектов "Укринфрапроект" Кирилл Хомяков заявил, что на реконструкцию полосы аэропорта Херсон потребуется 320 млн грн. Эти деньги предусмотрели в государственном бюджете 2021 года.

Чтобы финансирование работ стало возможным, депутаты Херсонского облсовета поддержали решение о передаче полосы из собственности региона в собственность государства.

По оценкам Хомякова, в потенциальной зоне охвата аэропорта "Херсон" живут 5 млн человек. Он прогнозирует, что реконструкция полосы увеличит пассажиропоток этого аэропорта до полумиллиона человек в течение следующих трех лет.

Сейчас в аэропорту обновляют светосигнальное оборудование, которое нужно самолетам для посадки ночью и в плохую погоду. Также власти ведут переговоры с потенциальными инвесторами о ремонте аэровокзального комплекса.