Украина призвала ЕС ввести экономические санкции против России, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совещании министров иностранных дел Европейского Союза предложил в дополнение к существующим европейским санкциям против отдельных российских чиновников подготовить пакет секторальных санкций против РФ.

Об этом Кулеба сообщил на своей странице в Twitter.

"На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курс РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно", – написал министр.

Так называемые секторальные санкции направлены на экономическую деятельность стран, в частности, ограничивая финансовые операции, торговлю, доступ к технологиям и тому подобное.

В свою очередь на пресс-конференции в Брюсселе 19 апреля после видеосовещания министров верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Хосеп Борель сказал, что в настоящее вопрос подготовки новых санкций в отношении России пока не стоит, передает Голос Америки.

Однако он добавил, что "ситуация может измениться".

При этом Борель подчеркнул, что 27 стран ЕС единодушны в призывах к Москве прекратить накопление войск вокруг Украины.

"Более 150 тысяч российских военных взыскано к границам Украины и в Крыму. Угроза эскалации очевидна", – сказал Борель.

Автор: 

Джерело:  Twitter
росія (15157) санкції (4727) Євросоюз (5389) Кулеба Дмитро (144)
