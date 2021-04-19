"Укроборонпром" сменил главу херсонского завода "Паллада"

"Укроборонпром" назначил директором херсонского государственного завода "Паллада" Сергея Тарасова.

Об этом на брифинге в Херсоне заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев, передает Укринформ.

"Относительно "Паллады" – сменено руководство, сейчас исполняет обязанности господин Тарасов", – сказал Гусев.

По его словам, накануне он посетил предприятие, в ходе визита обсуждался вопрос заказов не только для оборонного комплекса и потребностей сектора безопасности и обороны разных стран, но и для гражданских нужд – плавучие госпитали, гостиницы.

"Сейчас есть определенное видение на этот год, есть три перспективных направления по заключению контрактов", – добавил Гусев.

Согласно данным госреестра, сейчас директором "Паллады" указан Сергей Тарасов. С 2016 года он работал на предприятии на должности заместителя директора по экономике и планированию. С 2015 года директором завода был Валерий Маломан.

Как сообщалось, во время визита президента Владимира Зеленского в Херсон в августе 2020 года гендиректор "Паллады" Валерий Маломан пожаловался президенту на отсутствие госзаказов.

После этого Зеленский позвонил заместителю министра обороны Александру Миронюку, в ходе разговора они договорились, что до конца месяца "Паллада" подготовит пакет документов для оформления заказа на три причала, и уже в сентябре контракт будет подписан. В итоге в октябре завод заключил контракт с Министерством обороны на сумму 23,5 млн грн на достройку плавучего причала.

Госпредприятие "Паллада" строит различные по назначению и грузоподъемности доки – от монолитных железобетонных грузоподъемностью 400 тонн до композитных грузоподъемностью свыше 30 тыс. тонн. Более 90 доков, построенных на предприятии, помимо Украины, успешно работают в разных государствах: Азербайджане, Японии, Вьетнаме, Южной Корее, Финляндии, Болгарии, Хорватии, Турции, Алжире, Нигерии и др.