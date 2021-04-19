"Нафтогаз" подал иск к Кабмину на 4,5 миллиарда

НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в суд против Кабинета министров и Госказначейства с требованием выплаты компенсации на сумму 4,49 млрд грн в качестве "возмещения нанесенного вреда".

Об этом свидетельствует определение Хозяйственного суда Киева в Едином реестре судебных решений, передает Liga.net.

Детали и причины подачи иска в документе не указаны.

Как сообщалось, в 2018 году "Нафтогаз" уже подавал иск против Кабмина, требуя возмещения убытков на сумму 6,6 млрд грн, возникших в четвертом квартале 2015 года из-за отказа Кабмина создать механизм и источники компенсации выполнения "Нафтогазом" спецобязательств по поставке газа (ПСО) для нужд населения.

Однако в апреле 2019 года Хозяйственный суд города Киева отказал НАК "Нафтогаз Украины" в удовлетворении иска.

В январе 2018 года "Нафтогаз" и его дочерняя компания "Укргаздобыча" обращались в Кабмин с требованием выплатить им 111 млрд грн компенсации за то, что эти компании на протяжении двух лет выполняли убыточные для них специальные обязательства на рынке газа.

Одако в декабре 2020 года в рамках реализации схемы по погашению налоговых долгов "Укрнафты" Министерство энергетики выплатило НАК "Нафтогаз Украины" 32,2 млрд грн компенсации за поставки газа в 2015-2019 годах в рамках режима специальных обязанностей (ПСО).