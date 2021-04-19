БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 871 23

"Укртранснафта" планирует возобновить поставки дизтоплива из России по трубопроводу

"Укртранснафта" планирует возобновить поставки дизтоплива из России по трубопроводу

"Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент для управления украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", для возобновления его работы планируется провести переговоры с поставщиками дизтоплива из Беларуси и России.

Как сообщает пресс-служба компании, в состав нового департамента вошли работники "Укртранснафты" и ООО "Прикарпатзападтранс", которое управляло трубопроводом ранее.

Новый департамент подотчетен лично генеральному директору компании – Николаю Гавриленко.

Согласно сообщению, компания обязуется обеспечить от 1,1 млн до 2,5 млн грн ежемесячного дохода государства от возобновления работы трубопровода.

"Чтобы сформировать такой план транспортировки, "Укртранснафта" планирует провести ряд переговоров с владельцами ресурса со стороны Республики Беларусь и Российской Федерации и заключить договоры о предоставлении АО "Укртранснафта" услуг по транспортировке дизельного топлива. Без наличия договорных отношений с владельцами ресурса, возобновление работы переданного в управление нефтепродуктопровода будет невозможным", – отмечается в сообщении

В то же время "Укртранснафта" обращает внимание, что для полноценного восстановления транспортировки нефтепродуктов магистральным трубопроводом необходимо урегулировать ряд вопросов нормативно-правового характера и получить ряд разрешений от Антимонопольного комитета, НКРЭКУ, Госводагентства и Гоструда.

Как сообщалось, на минувшей неделе АРМА по итогам конкурса решила передать арестованную судом часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в управление "Укртранснафте". Вторым претендентом на актив была компания "Прикарпатзападтранс" окружения Виктора Медведчука, которая владела трубопроводом до последнего времени.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA гражданина Германии Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.

Автор: 

Медведчук Віктор (364) росія (15157) Укртранснафта (314) дизпаливо (1300) нафтопродукти (483)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Срали-мазали-писали-глины не хватило! Ну так кто что забрал у мЕРТВЕЧУКА? Как владел трубой, так и владеет и будет владеть! Шмаркля продолжает изображать бурную деятельность и яростную борьбу с коррупционерами и коллаборантами, а на деле- НИ ФИГА!
показати весь коментар
19.04.2021 19:47 Відповісти
+5
Ещё интересно, что клоун шастает по миру и рассказывает что мы можем стать гарантами продовольственной безопасности. И это при том, что большая часть дизтоплива у нас из РФ. Чем он землю собирается обрабатывать, если ***** вдруг решит перекрыть краник?
показати весь коментар
19.04.2021 20:11 Відповісти
+4
с Гитлером они не хотят заключить никаких договоров?????
показати весь коментар
19.04.2021 20:05 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Срали-мазали-писали-глины не хватило! Ну так кто что забрал у мЕРТВЕЧУКА? Как владел трубой, так и владеет и будет владеть! Шмаркля продолжает изображать бурную деятельность и яростную борьбу с коррупционерами и коллаборантами, а на деле- НИ ФИГА!
показати весь коментар
19.04.2021 19:47 Відповісти
Ещё интересно, что клоун шастает по миру и рассказывает что мы можем стать гарантами продовольственной безопасности. И это при том, что большая часть дизтоплива у нас из РФ. Чем он землю собирается обрабатывать, если ***** вдруг решит перекрыть краник?
показати весь коментар
19.04.2021 20:11 Відповісти
Как-раз, нет. Весь сыр-бор был, чтобы отобрать трубу у Медведчука, и отдать хитрым способом Бене. Хитрым - это когда прибыль идет ему, а убытки - государству.
показати весь коментар
19.04.2021 21:11 Відповісти
стесняюсь спросить: и шо? забрали?
показати весь коментар
19.04.2021 22:56 Відповісти
Согласна.
показати весь коментар
20.04.2021 06:28 Відповісти
с Гитлером они не хотят заключить никаких договоров?????
показати весь коментар
19.04.2021 20:05 Відповісти
и заключили бы, да Гитлер умер
показати весь коментар
19.04.2021 22:40 Відповісти
сейчассмотрю стрим АНТОНА ГУРА.....не понимаю....показывают Львовскую область БОРИСЛАВ.......ТАМ ПРОСТО ОЗЕРА НЕФТИ.......Господи...я с ними согласна-------ПРЕЗИДЕНТЫ И УРЯДЫ--все бандиты...!!!!
показати весь коментар
20.04.2021 00:21 Відповісти
НЕБЕСНА СОТНЯ СТОИТ НА КАЧАЛКЕ НЕФТИ...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!КАКАЯ ВОЙНА!!!!!!!КАКАЯ СОТНЯ!!!!!!!!БЛИН БЛИН БЛИН!!!!!!!!что нельзя установить чьи качалки??????
показати весь коментар
20.04.2021 00:24 Відповісти
Вы не знаете...что такое НЕФТЬ????из чего она вырастает???
показати весь коментар
20.04.2021 00:25 Відповісти
"Укртранснафта" планирует возобновить поставки дизтоплива из России по трубопроводу - Цензор.НЕТ 3
показати весь коментар
20.04.2021 16:37 Відповісти
мізки працюють тільки в одному напрямку.......може краще навкруги роздивитися чи здорового глузду обмаль або немає
показати весь коментар
19.04.2021 22:03 Відповісти
немає,саме тому у нас на чолі країни артист жанру "кабаре".
показати весь коментар
20.04.2021 16:39 Відповісти
""Укртранснафта" планирует возобновить поставки дизтоплива из России по трубопроводу" - та хай расея нам в морду без конца плюет, а мы будем утираться да радоваться! может еще и на кордонах с хлебом-солью встречать будем?
это не в расее шизуха, это у нас - гипершизуха!
показати весь коментар
19.04.2021 22:59 Відповісти
Ахметовские шлюхи лают в Раде на импорт электричества из России на 1 млрд. грн, но никому импорт бензина и дизеля на 170 млрд. грн. в год из страны оккупанта не мешает...
показати весь коментар
19.04.2021 23:00 Відповісти
Хто торгує з вбивцею?
показати весь коментар
20.04.2021 01:58 Відповісти
Будемо фінансувати загарбників щоб вони скорше нас захопили за те можновладці напхають собі кишені і повтікають.
показати весь коментар
20.04.2021 07:12 Відповісти
Мы им газ качаем в Европу, всю войну. Бабло зарабатываем им на Поток 2. Санкций ото всех требуем, для своего "главного торгового партнера"... Гибридная у нас страна... Гибридная.
показати весь коментар
20.04.2021 15:25 Відповісти
Те що ви там з ****** качаєте то ваші проблеми.Качайте один одному тільки до нас не лізьте - порада.
показати весь коментар
20.04.2021 15:34 Відповісти
Що нема більш у світі дизпалива, чи потрібно підтримати пуйла?
показати весь коментар
20.04.2021 09:54 Відповісти
два момента,шановні журналісти (якщо журналісти)
-пишете про "трубу Медведчука",будьте чесними,пишіть що тепер це-"труба Коломойського".
ТРУ-БА КА-ЛО-МОЙ-СКО-ГО !
Не треба ж пояснювати,хто такий Лазорко ?
Ну і зрозуміло,що цінність не в самій трубі,а в тому,що по ній прокачують.Хтось вважав ,що по ній потече щось інше,крім російського палива ??? Про це треба було писати,а не оди Зєліку співать.
показати весь коментар
20.04.2021 11:45 Відповісти
ПОПРОСИТЕ АМЕРИОСОВ ПОМОЬ ТОПЛИВОМ ЧТО Ж ВЫ У ПОГАНОЙ РОСИИ ПОКУПАЕТЕ ПУСТЬ АХМЕТОВ ПРОДАСТ ОСОБНЯК ВО ФАНЦИИ ЗА 300 МИЛИОҢОВ 21 МИЛИАРД РУБЛЕЙ И КУПИТ В УКРАИНУ ТОПЛИВО ТАК СКАЗАТЬ БЕЗОПЛАТНО ПОМОЖЕТ
показати весь коментар
20.04.2021 12:53 Відповісти
А как же "агрессор"? Тьфу, пля... А всего лишь, перераздел... Патриёты!
показати весь коментар
20.04.2021 15:22 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 