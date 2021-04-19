"Укртранснафта" планирует возобновить поставки дизтоплива из России по трубопроводу

"Укртранснафта" создала в своей организационной структуре отдельный департамент для управления украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", для возобновления его работы планируется провести переговоры с поставщиками дизтоплива из Беларуси и России.

Как сообщает пресс-служба компании, в состав нового департамента вошли работники "Укртранснафты" и ООО "Прикарпатзападтранс", которое управляло трубопроводом ранее.

Новый департамент подотчетен лично генеральному директору компании – Николаю Гавриленко.

Согласно сообщению, компания обязуется обеспечить от 1,1 млн до 2,5 млн грн ежемесячного дохода государства от возобновления работы трубопровода.

"Чтобы сформировать такой план транспортировки, "Укртранснафта" планирует провести ряд переговоров с владельцами ресурса со стороны Республики Беларусь и Российской Федерации и заключить договоры о предоставлении АО "Укртранснафта" услуг по транспортировке дизельного топлива. Без наличия договорных отношений с владельцами ресурса, возобновление работы переданного в управление нефтепродуктопровода будет невозможным", – отмечается в сообщении

В то же время "Укртранснафта" обращает внимание, что для полноценного восстановления транспортировки нефтепродуктов магистральным трубопроводом необходимо урегулировать ряд вопросов нормативно-правового характера и получить ряд разрешений от Антимонопольного комитета, НКРЭКУ, Госводагентства и Гоструда.

Как сообщалось, на минувшей неделе АРМА по итогам конкурса решила передать арестованную судом часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в управление "Укртранснафте". Вторым претендентом на актив была компания "Прикарпатзападтранс" окружения Виктора Медведчука, которая владела трубопроводом до последнего времени.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA гражданина Германии Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.