Минэнерго предложило отсрочить введение требований к качеству автогаза

Министерство энергетики предложило перенести срок вступления в действие Технического регламента на сжиженный углеводородный газ (СУГ) с 5 мая на 5 ноября 2021 года.

Об этом свидетельствует проект постановления правительства, передает отраслевое издание enkorr.

Согласно пояснительной записке к документу, за 8 месяцев с момента принятия правительственного постановления №667 в Национальное агентство по аккредитации Украины (НААУ) Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства поступило только 6 заявок на аккредитацию и расширение сферы аккредитации на выполнение работ по оценке соответствия согласно техническому регламенту (ТР).

Кроме этого, по состоянию на 14 апреля не утвержден ни один уполномоченный орган по оценке соответствия сжиженного газа, что делает невозможным проведение оценки соответствия ТР и дальнейшую реализацию на внутреннем рынке Украины.

"Таким образом, участники рынка сжиженного газа лишены возможности получить сертификат соответствия или решение о соответствии сжиженного газа требованиям настоящего технического регламента", – говорится в пояснительной записке к документу.

Как сообщалось, Кабмин утвердил Технический регламент о требованиях к сжиженному газу для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей еще в июле 2020 года.

Однако 3 февраля Кабмин принял решение о переносе срока вступления в силу норм ТР на сжиженный газ с 4 февраля на 5 мая 2021 года.