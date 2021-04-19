"Черниговгаз" выполнил 100 заказов на реконструкцию газовых сетей с начала года

С начала 2021 года АО "Черниговгаз" провело более 100 реконструкций газовых сетей по заказу клиентов. В прошлом году компания осуществила почти тысячу реконструкций.

Как сообщает пресс-служба компании, клиенты заказывают услугу по реконструкции, если нужно изменить местоположение газового счетчика, котла, колонки; заменить оборудование или установить дополнительные газовые приборы. По желанию клиента компания может осуществить реконструкцию газопровода или всей системы газоснабжения.

Реконструкция - это комплекс работ, включающий демонтаж и монтаж газовых приборов или газопровода. Она предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, разработку проекта, прекращение газоснабжения на период проведения работ, демонтаж существующих и монтаж новых элементов сети. Далее нужно проверить реконструированную сеть на прочность, герметичность, принять в эксплуатацию и осуществить пуск газа.

В АО "Черниговгаз" советуют клиентам осуществлять реконструкцию законно. Самовольное вмешательство в систему газоснабжения и замена ее элементов запрещены законом, все работы могут выполнять только лицензированные специалисты. Подрядные организации, в соответствии с действующим законодательством, могут осуществлять только проектирование и строительно-монтажные работы.

"Черниговгаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, позволяет сэкономить время и средства клиента, так как не нужно самостоятельно контролировать все процессы и этапы реконструкции, представлять дополнительные заявления после раздельного выполнения различных этапов работ.

Чтобы заказать услугу по реконструкции от "Черниговгаза", клиенту нужно обратиться в центр обслуживания - 104.ua Клиентское пространство.

"Персональные менеджеры в "104.ua Клиентском пространстве" сопровождают клиента от момента обращения до пуска газа. Контролируют все этапы выполнения услуги и информируют о них клиента. Кроме того, в Клиентском пространстве можно приобрести газовое оборудование, его установку и обслуживание. Чаще всего к нам обращаются, чтобы перенести оборудование, заменить старый котел на новый, ведь современные котлы позволяют уменьшить потребление газа как минимум на 30-40%. Также заказывают замену старых, еще советских, водонагревательных колонок, абсолютно неэффективных и даже опасных. Или же установки двухконтурного котла вместо старого котла и водонагревательной колонки", - рассказала менеджер по регионального развития Клиентского пространства 104.ua Алла Леоненко.

Фиксированной стоимости услуг по реконструкции в Украине нет. Она рассчитывается по индивидуальному проекту, потому как существуют разные виды реконструкции - от замены котла по эскизу до переноса газопровода.

АО "Черниговгаз" - газораспределительная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории Черниговской области в сотрудничестве с брендом РГК.

"Региональная Газовая Компания" - сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов роботиоператорив ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

АО "Черниговгаз" обслуживает 357 тыс. потребителей в категории "население" и 2028 промышленных и коммунальных объектов. В 2020 году АО "Черниговгаз" доставило 587,4 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслуживает компания, составляет 14 тыс. км.