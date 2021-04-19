Минцифры анонсировало программу киберзащиты для малого и среднего бизнеса

Министерство цифровой транспормации 21 апреля запустит киберакселератор - программу, которая позволит представителям малого и среднего бизнеса создать продукты в сфере кибербезопасности и построить собственные департаменты киберзащиты.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Facebook.

"Киберакселератор поможет представителям продуктовых и сервисных технологических компаний запустить разработку новых продуктов и услуг по киберзащитt, а также их развитие с лучшими экспертами, наставниками, инвесторами", - написал Федоров.

Цели программы:

повышение уровня разработки новых продуктов в сфере кибербезопасности

трансформация идей (MVP) в проверенных продуктов и услуг, готовых к реализации и масштабирования

трансформация украинского IТ-бизнеса с усилением кибербезопасности для устойчивого развития

cоздание новых услуг и продуктов по кибербезопасности для критической инфраструктуры

формирование сильного бизнес-сообщества в сфере кибербезопасности

Команды смогут получить минигранты до $5 тыс. при акселерации. Участники получат трехмесячную менторскую поддержку каждой команды с привлечением международных и украинских экспертов - информационные возможности, профессиональный нетворкинг, промоподдержка и поддержка сервисов.

Киберакселератор реализуется командой SocialBoost в пределах проекту USAID Ukraine - USAID Украины "Кибербезопасность критически важной инфраструктуры Украины" USAID Cybersecurity Activity. Партнеры программы - компании Catalisto, DAI, ISSP, Veterans First Initiative.

Прием заявок продлится до 23 мая 2021 года.