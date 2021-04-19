"Нафтогаз" отчитался о росте добычи нефти на месторождении в Египте

В начале апреля Petrosannan Company – совместная компания-оператор НАК "Нафтогаз Украины" и Egyptian General Petroleum Corporation – провела работы по интенсификации добычи нефти на концессионном участке в Западной пустыне Арабской Республики Египет, что позволило увеличить добычу на пилотных скважинах более чем на 20% или 600 баррелей в сутки.

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

По оценкам компании, при условии сохранения достигнутых объемов добычи и текущих цен на нефть ($60 за баррель) группа "Нафтогаз" получит дополнительный доход от проведенных операций в размере около $400 тыс. в месяц.

"Начало нынешней кампании по интенсификации скважин позволило нам увеличить объем добычи нефти на 20%. Мы планируем в дальнейшем использовать полученный опыт, в частности, по проведению гидроразрывов пластов, на других участках, которые эксплуатирует группа "Нафтогаз" в Арабской Республике Египет", – отметил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Как сообщалось, в конце 2016 года глава "Нафтогаза" Андрей Коболев впервые публично заявил, что компания готова продать свои активы в Египте, поскольку "этот бизнес не приносит компании особой прибыли". В 2017 году "Нафтогаз" привлек советника для продажи этого бизнеса.

Однако впоследствии компания от этих планов отказалась. Как пояснял глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, против продажи активов компании в Египте выступила СБУ.

Напомним, в декабре 2006 года между Арабской Республикой Египет, Египетской генеральной нефтяной корпорацией и "Нафтогазом Украины" было подписано соглашение о передаче в концессию территории Alam El Shawish East площадью 994 кв. км в Западной пустыне Египта.

Соглашение стало результатом победы "Нафтогаза" в тендере на разработку соответствующего блока, объявленного правительством Египта в конце 2004 года. Срок действия концессионного соглашения – 27 лет, на разведку было предусмотрено три года. Расчетный период окупаемости проекта – 5,5 лет. По условиям соглашения, инвестиции "Нафтогаза" в поиск запасов углеводородов на территории блока должны были составить около $20 млн.

В феврале 2012 гоа "Нафтогаз" и египетская госкомпания GANOPE подписали концессионные соглашения на разведку и дальнейшую эксплуатацию еще двух блоков – Wadi El Mahareeth и South Wadi El Mahareeth – в Восточной пустыне Египта общей площадью более 20 тыс. кв. км.