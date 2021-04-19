Кабмин одобрил кредит МБРР для "Укрэксимбанка" на $100 миллионов

Кабинет министров на закрытом заседании в понедельник, 19 апреля, одобрил реализацию совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР, организация Группы Всемирного банка) проекта "Дополнительное финансирование для противодействия COVID-19 в рамках проекта доступа к долгосрочному финансированию".

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, проектом предусмотрено привлечение кредита от МБРР в размере $100 млн с целью предоставления доступка к долгосрочному финансированию для экспортоориентированных малых и средних предприятий.

"Учитывая повышение спроса со стороны потенциальных финансовых учреждений-участников в условиях кризиса, вызванного COVID-19, проект будет своевременным, ожидаемым и окажет положительное влияние на развитие экспортоориентированных малых и средних предприятий, расширение производственных мощностей реального сектора, будет способствовать сохранению существующих и созданию новых рабочих мест", – отмечается в сообщении.

Кабмин уполномочил на подписание гарантийного соглашения по этой программе между Украиной и МБРР главу "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера.

Как сообщалось, в марте Кабинет министров одобрил привлечение кредита на сумму $200 млн от МБРР для реализации проекта "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов".