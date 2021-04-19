Чиновник Кабмина требовал взятку при выполнении ремонта здания правительства, – прокуратура

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений секретариата Кабинета министров и финансового директора частного общества по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды при выполнении работ по ремонту здания правительства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

"Расследованием установлено, что в феврале прошлого года чиновник, привлекая директора общества в качестве посредника, требовал от представителя подрядной организации 2,5 млн грн в качестве "отката" за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов здания правительства и отзыв судебных исков к подрядчику", – сказано в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что досудебное следствие по делу уже завершено, обвинительный акт передан для рассмотрения в суде.

В ведомстве не указали других деталей дела, как и данных о чиновнике и посреднике, которые в нем фигурируют.

Как сообщалось, в 2017 году Управление административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров планировало направить 43,17 млн грн на проведение капитального ремонта отдельных конструкций дома правительства и клуба Кабмина.

В июле 2020 года Кабинет министров направил 334 тыс. грн на работы по ремонту и обустройству здания правительства, в частности, на установку забора со стороны ул. Грушевского.