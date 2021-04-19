Нацбанк приостановил лицензии четырех страховщиков ОСАГО

Национальный банк Украины принял решение применить к четырем страховым компаниям меру воздействия в виде временного приостановления всех лицензий.

Такие решения принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг на заседании 19 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

На этот раз Комитет рассмотрел четыре акта, составленные за нарушение страховщиками, имеющими лицензии на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности (ОСГПО) владельцев транспортных средств являются членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ).

По результатам рассмотрения актов решено приостановить лицензии четырех компаний:

ОДО "СК "Ю.Эс.Ай." (ЕГРПОУ 32404600)

ЗАО "СГ "Ю.Би.Ай.-Кооп" (ЕГРПОУ 31113488)

ОДО "Международная страховая компания" (ЕГРПОУ 31236795)

ЧАО "СК "Глобал Гарант" (ЕГРПОУ 309300460)

"Все вышеупомянутые страховщики не выполняют норматив платежеспособности и достаточности капитала и норматив рискованности операций, а сформированные страховые резервы не были размещены в определенных категориях приемлемых активов в полном объеме", – сказано в сообщении.

В то же время НБу отмечает, что фактический запас платежеспособности АО "СК "Глобал Гарант" и ОДО "СК "Ю.Эс.Ай" является меньше расчетного нормативного запаса платежеспособности, а ОДО "Международная страховая компания" дополнительно не придерживается норматива качества активов.

"Указанные страховщики не придерживались обязательных финансовых нормативов также в первом полугодии 2020 года. По состоянию на дату применения мер воздействия страховщиками не были устранены зафиксированы нарушения самостоятельно", – отмечает НБУ.

В целом на указанных страховщиков приходится около 8% рынка ОСАГО. Мера воздействия в виде остановки лицензий направлена на недопущение увеличения обязательств в таких страховщиков по договорам страхования, в том числе за ОСГПО, пока такие нарушения не будут устранены полностью.

"Автогражданка – один из самый социальный видов страхования в Украине. В 2020 году договора "автогражданки" были оформлены для более 8,3 млн автомобилей, владельцами которых уплачено более 6,1 млрд грн страховых премий. Платежеспособность 49 страховщиков, имеющих право реализовывать полисы ОСАГО, является обязательным условием своевременных и полных выплат по этому виду страхования, а также здоровой конкуренции на рынке. Однако финансовое состояние некоторых страховщиков вызывает глубокое беспокойство. Это подтверждается отрицательной тенденцией увеличения жалоб, ростом кредиторской задолженности по страховым выплатам, сокращением приемлемых активов на счетах таких страховщиков, в том числе за счет вывода денежных средств и ОВГЗ из компаний и замены их на сомнительные акции и дебиторскую задолженность", – отметил заместитель председателя Национального банка Ярослав Матузка.

Решение о применении мер воздействия вступает в силу 20 апреля 2021 года. С этого момента и до прекращения нарушений указаны страховые компании теряют право заключать новые договоры страхования и договора страхования, увеличивают обязательства по ранее заключенным договорам страхования.

Страховщики обязаны до 3 июня 2021 года устранить нарушения и представить Национальному банку отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.