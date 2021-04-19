Оператор рынка электроэнергии завершил год с прибылью в 20 миллионов

Госпредприятие "Оператор рынка" по итогам работы в 2020 году получило 20,07 млн грн чистой прибыли, по сравнению с прибылью в 14,43 млн грн в 2019 году.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на данные аудированной отчетности.

Общие поступления от реализации продукции и услуг в прошлом году выросли до 70,19 млн грн (44,88 млн грн в 2019 году).

Согласно финансовой отчетности предприятия за прошлый год, в 2020 году его текущая кредиторская задолженность за товары, работы и услуги выросла с 25,51 млн грн до 397,92 млн грн, другие текущие обязательства увеличились более чем втрое – до 66,59 млн грн.

При этом расходы предприятия на оплату труда в 2020 году выросли вдвое – до 102,8 млн грн с 57,7 млн грн в 2019 году.

"Оператор рынка" – предприятие, выделенное из ГП "Энергорынок", с целью обеспечения функционирования биржевых сегментов (рынок на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР) нового оптового рынка электроэнергии, запущенного с 1 июля 2019 года.