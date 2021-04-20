США возобновят действие санкций против предприятий нефтехимической отрасли Беларуси

США приняли решение не продлевать приостановление санкций против девяти предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, срок действия которого истекает 26 апреля 2021 года.

Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа США, передает Европейская правда.

"Госдепартамент США полностью поддерживает сделанное Министерством финансов США объявление об отзыве Генеральной лицензии (GL), связанной с Беларусью, и установлении 45-дневного периода прекращения операций. Этот шаг является еще одним следствием игнорирования белорусскими властями прав человека и невыполнение Беларусью своих обязательства "обязательств по международному праву в области прав человека", - говорится в заявлении.

На сайте Минфина США указано, что отменяется исключение из санкций для следующих компаний: "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и его представительства в США, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно".

До завершения 45-дневного периода 3 июня 2021 года с этими компаниями разрешаются только те операции, которые необходимы для завершения с ними сотрудничества.

"Учитывая резкое ухудшение ситуации с правами человека в Беларуси, правительство США решило, что дальнейшее приостановление будет несовместимым с белорусским законом о демократии и несовместимо с американскими ценностями. Девять государственных предприятий финансируют и поддерживают режим Лукашенко, способствуя жестоким репрессиям против белорусского народа и неоднократному отказу от верховенства права", - отметили в Госдепе.

18 апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей, и обвинил в этом спецслужбы США и администрацию Джо Байдена.