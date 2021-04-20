БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 836 1

Цены на газ в Европе выросли до трехмесячного максимума

Цены на газ в Европе выросли до трехмесячного максимума

Спотовая цена газа в Европе выросла до максимума за 3 месяца на фоне рекордных цен на выбросы углерода, прохладной погоды, роста цен на СПГ в Азии и слабой конкуренции со стороны ветроэнергетики.

Цена газа с поставкой во вторник на голландском хабе TTF выросла до $267 за тысячу кубометров, что является максимальным значением с 25 января, передает Интерфакс-Украина.

С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила $234 за тысячу кубометров. 

Цены на СПГ в Азии в начале марта прошли минимум с начала года, и у участников рынка появились опасения, что азиатская премия снова станет переманивать объемы СПГ с европейского рынка на азиатский.

Европа уже на месяц опаздывает с началом кампании по восстановлению запасов в хранилищах и без форсированного импорта по всем направлениям поставок - по трубам и через СПГ Европе не подготовиться к новой зиме должным образом.

Данные портала Gas Infrastructure Europe показывают, что в воскресенье, еще один день низкого спроса, европейская газовая отрасль смогла продолжить процесс медленного восполнения запасов газа в подземных хранилищах.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
газ (8107) Європа (602)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цена на уровне сниженной украинской. Составляет порядка 10% от зарплат в Европе.
показати весь коментар
20.04.2021 12:55 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 