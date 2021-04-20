"Укрзализныця" возобновит прямое сообщение между Одессой и Кривым Рогом

С 27 апреля АО "Укрзализныця" возобновляет прямое ежедневное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что первый рейс на южном направлении состоится в 18:10 с прибытием в Одессу в 06:36 следующего дня. В обратном направлении рейс из Одессы стартует в 20:20 и прибывает в Кривой Рог в 10:10 утра.

В "Укрзализныце" добавили, что в перевозке будут задействованы до пяти прицепных купейных вагонов. На участке Пятихатки - Одесса - Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда №53/54 Днепр - Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки - Кривой Рог они будут отдельным поездом.