Наблюдательный совет "Приватбанка" назначил двух топ-менеджеров

Наблюдательный совет "Приватбанка" 17 апреля утвердил результаты конкурса на две должности в составе правления банка.

Как сообщает пресс-служба банка, по результатам конкурса с 1 сентября 2021 года на пять лет на должность заместителя главы правления по вопросам финансов назначена Анна Самарина, которая на данный момент является исполняющей обязанности главы правления и заместительницей главы правления по вопросам финансов.

Также Наблюдательный совет с 1 сентября на пять лет на должность члена правления по вопросам управления рисками назначил Ларису Чернышову, которая сейчас занимает ту же должность.

Отмечается, что конкурсный отбор является обязательным условием назначения топ-менеджеров государственных банков согласно статьи 7 закона о банках и банковской деятельности – окончание срока трудового контракта любого из членов правления требует проведение конкурса. Избрание и назначение членов правления – исключительная компетенция Наблюдательного совета.

В "Приватбанке" напомнили, что в декабре 2020 года Набсовет утвердил новую структуру правления банка, согласно которой исполнительный орган состоит из семи позиций: главы правления, четырех заместителей (по вопросам финансов, управления проблемными активами, по операционным вопросам и по вопросам развития бизнеса), а также двух членов правления (по вопросам управления рисками и по вопросам сети и проблемной задолженности).