Жители Харьковщины задолжали за доставку газа 4 миллиона

АО "Харьковгаз" направлено в суд 2,5 тыс. исков на потребителей - должников за доставку газа.

Как сообщает пресс-служба компании, общая сумма долга составляет 4 млн грн. Более 100 дел в течение текущего месяца переданы в исполнительную службу для принудительного взыскания задолженности с неплательщиков.

Отмечается, что средняя задолженность потребителей, дела которых после принятия решения суда переданы в исполнительную службу, составляет 2,5 тыс. грн. Эта задолженность может быть взыскана с доходов или имущества должников, сопровождаться блокированием платежной карточки, ограничением выезда за границу, управления автотранспортом.

Также этим потребителям, кроме суммы долга за доставку газа, придется оплатить судебные издержки - более 2 тыс. грн. и расходы государственной исполнительной службы по принудительному взысканию задолженности.

"Если потребитель игнорирует сообщение газовой компании о своевременной оплате услуг доставки газа, на потребителя подается иск в суд. Около 400 судебных решений о необходимости оплатить уже приняты в пользу АО "Харьковгаз". В случае неоплаты задолженности потребителем после принятия судебного решения, его дело передается в исполнительную службу для принудительного взыскания долгов", – говорится в сообщении.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, предоставление жилищно-коммунальных услуг осуществляется на условиях их своевременной оплаты потребителем. Обязанность потребителя вовремя рассчитаться за полученные услуги доставки газа в период карантина не отменена ни одним нормативным документом, напомнили в "Харьковгазе".

Средства, которые получает компания в качестве оплаты за доставку, направляются на газовую инфраструктуру области, подготовку к стабильной работе в отопительном сезоне 17 тыс. км газопроводов, ремонт газорегуляторных пунктов, замену изношенных распределительных сетей (работы на домовых газопроводах выполняются по отдельным договорам), работу катодных станций, своевременную выплату заработной платы работникам, поверку и замену счетчиков.