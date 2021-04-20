Минэкономики распределило 86 миллионов компенсации аграриям за проценты по кредитам

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 15 апреля утвердило распределение средств в размере 85,9 млн грн для компенсации субъектам хозяйствования агропромышленного комплекса за фактически оплаченные проценты за пользование кредитами в январе-марте 2021 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, средства получат 863 заемщика.

Общий объем кредитов составляет 7,9 млрд грн, из них льготных (подлежат компенсации) – 7,3 млрд грн, в частности:

по видам кредитов: краткосрочных – 2,4 млрд грн (33,1%), среднесрочных – 2,6 млрд грн (35,2%), долгосрочных – 2,3 млрд грн (31,7%).

по видам деятельности заемщиков: отрасль животноводства – 1,3 млрд грн (17,6%), другие отрасли – 6,1 млрд грн (82,4%).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекли кредиты, составили 14-16% годовых.



В Минэкономики напомнили, что на 2021 год по бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей" по направлению "Финансовая поддержка мероприятий в АПК путем удешевления" предусмотрено 1,2 млрд грн.