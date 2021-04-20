Госфинмониторинг выявил с начала года подозрительных операций на 22,4 миллиарда

Государственная служба финансового мониторинга в первом квартале 2021 года направлено в правоохранительные органы 288 материалов в рамках мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, составляет 22,4 млрд грн.

В том числе Госфинмониторингом в первом квартале направлено правоохранителям 43 материала в рамках расследования фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества, они содержат информацию об операциях на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Кроме того, в первом квартале Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 22 материала относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма или призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ Украины.

Как сообщалось, в 2020 году Государственная служба финансового мониторинга направила в правоохранительные органы 1036 материалов, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, составляет 76,2 млрд грн.