БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
486 1

Суд заочно арестовал беглого экс-министра Захарченко, – Офис генпрокурора

Суд заочно арестовал беглого экс-министра Захарченко, – Офис генпрокурора

При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшим министру внутренних дел и его заместителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, речь идет о деле по фактам превышения власти и служебных полномочий в ходе поставки гранат из Российской Федерации, что причинило тяжелые последствия, а также организации растраты средств МВД в особо крупных размерах на их растаможивание.

Отмечается, что соответствующее решение суда дает право стороне обвинения начать относительно экс-министра Виталия Захарченка и его заместителя процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

"По данным следствия, с целью вооружения состава работников органов внутренних дел, экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 406 гранат российского производства. Бывшие министр и его заместитель также организовали безосновательное оформление ввезенных гранат и оплату МВД более 1 млн 177 тыс. грн таможенных платежей", – говорится в сообщении.

Указанные гранаты не входили в перечень спецсредств, пребывающих на вооружении МВД Украины и не прошли испытания Минздравом относительно возможности их применения к людям.

Отмечается, что 18 и 19 февраля 2014 года ввезенные таки образом гранаты были применены в центральной части Киева к митингующим, вследствие чего пострадало 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжелые телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести – 23 человека, легкие – 45 человек. Один – погиб.

Автор: 

Джерело:  Офис генпрокурора
суд (3377) Захарченко Віталій (18)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Арестовывают" тех кто и не собирается возвращаться ,видимо за это и "арестовывают" а вот те кто вернулся,Портнов,Лукаш,Бондаренко и других реальных врагов Украины не то что не арестовывают но ещё и дают высокие должности,предоставляют им телеканалы позволяя обс*рать Украину и вообще создают для них самые комфортные условия.
показати весь коментар
20.04.2021 14:56 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 