Суд заочно арестовал беглого экс-министра Захарченко, – Офис генпрокурора

При участии прокуроров Офиса генерального прокурора Печерский районный суд Киева избрал бывшим министру внутренних дел и его заместителю меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, речь идет о деле по фактам превышения власти и служебных полномочий в ходе поставки гранат из Российской Федерации, что причинило тяжелые последствия, а также организации растраты средств МВД в особо крупных размерах на их растаможивание.

Отмечается, что соответствующее решение суда дает право стороне обвинения начать относительно экс-министра Виталия Захарченка и его заместителя процедуру экстрадиции.

Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

"По данным следствия, с целью вооружения состава работников органов внутренних дел, экс-чиновники министерства организовали в январе 2014 года незаконную поставку в Украину 13 406 гранат российского производства. Бывшие министр и его заместитель также организовали безосновательное оформление ввезенных гранат и оплату МВД более 1 млн 177 тыс. грн таможенных платежей", – говорится в сообщении.

Указанные гранаты не входили в перечень спецсредств, пребывающих на вооружении МВД Украины и не прошли испытания Минздравом относительно возможности их применения к людям.

Отмечается, что 18 и 19 февраля 2014 года ввезенные таки образом гранаты были применены в центральной части Киева к митингующим, вследствие чего пострадало 86 человек. В частности, по данным следствия, тяжелые телесные повреждения тогда получили 17 человек, средней тяжести – 23 человека, легкие – 45 человек. Один – погиб.