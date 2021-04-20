Запорожский алюминиевый комбинат сократил убыток на четверть

АО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) по итогам 2020 года снизило чистый убыток на 25,6% по сравнению с предыдущим годом – до 49,68 млн грн с 66,79 млн грн.

Согласно повестке дня общего собрания акционеров по итогам 2018-2020 годов, назначенного на 29 апреля текущего года, 2018 год предприятие завершило с чистым убытком в размере 9,7 млн грн, тогда как в 2017-м он составлял 279,48 млн грн, передает Интерфакс-Украина.

К концу прошлого года непогашенный убыток составил 7,14 млрд грн.

На собрании акционеры планируют рассмотреть кадровые вопросы, обновив набсовет. Планируется также принять решение о покрытии убытков за счет прибыли будущих периодов.

ЗАлК ранее являлся единственным в Украине производителем первичного алюминия.

Собственником ЗАлКа в 2004 году стала российская группа "СУАЛ". В 2007 году комбинат перешел под контроль ОК "РусАл", созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов ОАО "РусАл", "СУАЛа" и швейцарского трейдера Glencore.

В многолетних судебных тяжбах вынесен вердикт о расторжении договоров купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возврате этого пакета в государственную собственность.

По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности ФГИ находится 68,0095% акций АО "ЗАлК", у компании Velbay Holding Ltd. (Кипр, контролируется ОК "РусАл", РФ) - 29,5363% акций.

Уставный капитал АО "ЗАлК" составляет 155 млн 682,28 тыс. грн, номинал акции - 0,25 грн.