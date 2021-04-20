БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минэнерго прогнозирует рост доли электроэнергии по "зеленому тарифу" до 13%

Министерство энергетики прогнозирует, что доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в 2021 году, превысит 13% в общей структуре производства.

Об этом заместитель министра энергетики Юрий Бойко заявил в ходе конференции "Переход от "зеленого" тарифа к рыночным условиям", передает отраслевое издание ExPro.

"Если брать действующую Энергетическую стратегию до 2035 года, то она предусматривает нелинейный рост объемов производства "зеленой" энергии по годам: в 2035 году доля произведенной из ВИЭ электроэнергии должна составлять не менее 25%, одновременно в 2030 году – лишь 13%. Этот показатель мы гарантированно перевыполняем уже по итогам текущего года", – сказал замминистра.

По словам Бойко, поскольку показатель доли ВИЭ будет перевыполнен уже в этом году, то следует пересмотреть Энергетическую стратегию Украины.

Он добавил, что на начало 2021 года установленная мощность ВИЭ в Украине составляет 8,4 ГВт, из которых 1,2 ГВт – это ветроэлектростанции.

Как сообщалось, по данным НЭК "Укрэнерго", в 2020 году ВЭС и СЭС произвели 10,1 млрд кВт-ч электроэнергии, а их доля в структуре производства выросла вдвое – до 6,8% с 3,3% в 2019 году.

При этом установленная мощность ВЭС и СЭС в течение прошлого года увеличилась на 1,9 ГВт или на 41%, по сравнению с 2019 годом.

Оператор подчеркивал, что нестабильный характер работы генерации из возобновляемых источников крайне усложняет балансировку энергосистемы Украины и приводит к значительному увеличению количества случаев ограничения генерации.

Автор: 

Джерело:  ExPro
_К своему стулу подключите свою зелёную электрику по внерыночным и внеконкурентным, грабительским ценам! Шакалы!
показати весь коментар
20.04.2021 13:44 Відповісти
олигархам можно ставить панели а простым людям йух в жопу
показати весь коментар
20.04.2021 15:15 Відповісти
Прогноз дерибана из бюджета
показати весь коментар
20.04.2021 15:17 Відповісти
А они вкурсе что атомные станции не могут стоять, они имеют срок годности и их простой - это диверсия.
показати весь коментар
20.04.2021 17:36 Відповісти
Идите на уй со своей зеленью!
показати весь коментар
20.04.2021 20:59 Відповісти

