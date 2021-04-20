Чехия официально исключила "Росатом" из участников тендера на достройку АЭС

Правительство Чехии приняло окончательное решение отказать российской госкорпорации "Росатом" в допуске к участию в будущем тендере на строительство пятого энергоблока атомной электростанции "Дукованы" в этой стране.

Об этом объявил вице-премьер - министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек после заседания правительства, которое состоялось накануне, передает Радио Свобода.

По его словам, "Росатом" не сможет участвовать в тендере ни напрямую, ни опосредованно в качестве субподрядчика. В итоге к проверке безопасности, которая является предпосылкой для участия в тендере, допустят только компании из Франции, США/Канады и Южной Кореи.

Сам тендер должно объявить уже новое правительство Чехии, которое будет сформировано по результатам парламентских выборов этой осенью.

Таким образом правительство утвердило позицию, о которой предыдущие дни говорили чешские чиновники в связи с разоблачением участия спецслужб России в подрыве складов вооружения в Чехии, в результате чего в 2014 году погибли двое чешских граждан.

В то же время значительную поддержку участия России в достройке АЭС высказывал президент Чехии Милош Земан, известный своими пророссийскими взглядами.

Разоблачение участия российских спецслужб в подрыве складов вооружений в 2014 году привело также к окончательному отказу Чехии от возможности использовать российскую вакцину против COVID-19 "Спутник V", которую тоже активно продвигал Земан.

Как сообщалось, ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что существует обоснованное подозрение о причастности работников российской военной разведки, известной как ГРУ, к взрывам на складах вооружений в Чехии осенью и зимой 2014 года. В связи с этим Гамачек объявил о выдворении из страны 18 российских дипломатов, которые были идентифицированы как работники российских спецслужб - ГРУ, а также службы внешней разведки СВР.