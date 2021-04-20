БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
451 0

Минэкономики предложило обнулить пошлину на импорт 120 тысяч тонн сахара

Минэкономики предложило обнулить пошлину на импорт 120 тысяч тонн сахара

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства предлагает парламенту внести изменения в Таможенный кодекс, до 1 октября 2021 года освободив от обложения ввозной пошлиной импорт сахара общим объемом 120 тыс. тонн, которая сейчас составляет 50% от его таможенной стоимости.

Проект закона предлагает Верховной Раде дополнить раздел XXI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины пунктом 4.4, предусматривающим соответствующие изменения в налогообложение ввозимого на таможенную территорию Украины сахара, передает Интерфакс-Украина. 

Согласно пояснительной записке к документу, Украина в 2020/2021 маркетинговом году произвела около 1,1 млн тонн сахара при потребности внутреннего рынка не менее 1,3 млн тонн из-за неблагоприятных погодно-климатических условий и сокращения посевных площадей сахарной свеклы. Ограниченное предложение сахара на рынке вызвало резкий рост цен на данный продукт.

По данным ведомства, эта проблема не может быть решена с помощью рыночных механизмов в силу снижения внутреннего производства сахара. В то же время, по мнению Минэкономики, одним из эффективных решений может быть временное обнуление ввозной пошлины импорта сахара в Украину для стабилизации ситуации - ввоз 120 тыс. тонн сахара белого до 1 октября 2021 года уменьшит ажиотажный спрос на него на внутреннем рынке и обеспечит конкурентное производство сахаросодержащих продуктов.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
цукор (274) Мінекономрозвитку (2061)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 