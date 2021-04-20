Объемы государственных заимствований значительно снизились, – Данилишин

Объемы государственных заимствований на первичном рынке с начала апреля существенно снизились.

Об этом сообщил глава совета Национального банка Богдан Данилишин на странице в Facebook.

"Объемы государственных заимствований на первичном рынке с начала апреля существенно снизились. За два аукциона (по размещению облигаций внутреннего государственной займа, ОВГЗ - ред.), которые состоялись с начала апреля, в Государственный бюджет Украины были привлечены только 1,3 млрд грн и $49 млн", – написал он.

Данилишин добавил, что средневзвешенная ставка по гривневым займам составляла 9,38% (по сравнению с 10,9% в марте), учитывая то, что больше половины от указанного объема средств были привлечены на срок 3-6 месяцев.

Он добавил, что таким образом, с начала года на внутреннем рынке были размещены ОВГЗ на сумму 96,3 млрд грн и на 28,6 млрд грн в иностранной валюте в гривневом эквиваленте, что составляет 25% от объема государственных заимствований, запланированных на 2021 год.

"В то же время, заимствования на внешнем рынке (запланированные на 2021 год в сумме 180 млрд грн) с начала этого года не осуществлялись, что усиливает риски финансирования государственного бюджета текущего года и требует активизации переговоров с МВФ и другими международными партнерами по предоставлению финансовой поддержки", – отметил глава совета Нацбанка.

По его словам, учитывая преобладание объема погашений над новыми государственными заимствованиями, объем ОВГЗ в обращении сократился за неделю на 9,6 млрд грн – до 1 трлн грн, что является самым низким значением с января 2021 года, – в том числе ОВГЗ в собственности банков - на 8,2 млрд грн и нерезидентов – на 2,8 млрд грн.

"При этом, доля нерезидентов в структуре собственников ОВГЗ снизилась до двухмесячного минимума (9,8% или 98 млрд грн)", - подчеркнул Данилишин.