Экспорт украинского зерна в Китай достиг 10 миллионов тонн, – УЗА

За текущий зерновой сезон Украина экспортировала в Китай около 10 млн тонн зерновых.

Об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев после подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между ассоциацией и рабочим комитетом Китайской ассоциации малых и средних предприятий, сообщает пресс-служба УЗА.

Горбачев подчеркнул, что Китай является важным торговым партнером для Украины и одним из крупнейших покупателей украинского зерна.

"На сегодняшний день в текущем зерновом сезоне Украина экспортировала в Китай около 10 млн тонн зерна и потенциально могла бы со временем увеличить показатель экспорта в 2-3 раза. На сегодняшний день львиную долю экспорта зерна в Китай составляет кукуруза и ячмень. И для открытия рынка Китая для украинской пшеницы, сорго, гороха и других культур нужно подписать соответствующие межгосударственные фитосанитарные протоколы", - сказал он.

Также глава УЗА добавил, что Украина открыта к сотрудничеству и развитию торговли между странами для роста их благосостояния и процветания.

Отмечается, что стороны также договорились создать китайско-украинский Совет по международному сотрудничеству в аграрной отрасли для реализации совместных аграрных проектов.

Напомним, с начала 2020/2021 маркетингового года, который начался 1 июля 2020 года, по 16 апреля 2021 года Украина всего экспортировала 37 млн тонн зерна.