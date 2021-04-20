БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минрегион разработал порядок технической инвентаризации недвижимости

Минрегион разработал порядок технической инвентаризации недвижимости

Министерство развития общин и территорий Украины разработало проект постановления правительства об утверждении порядков проведения технической инвентаризации недвижимого имущества и разделения, объединения, выделения доли из объекта недвижимости.

Соответствующий проект постановления обнародован министерством, передает Интерфакс-Украина.

Документ также устанавливает, что инвентаризационные дела, технические паспорта объектов, электронные договоры о проведении инвентаризации и другие связанные с инвентаризацией недвижимости ведомости вносятся в Реестр строительной деятельности. Кроме того, вносятся и инвентаризационные дела, созданные до введения Единой государственной е-системы в сфере строительства.

Материалы в бумажной форме сохраняются до внесения их электронных копий в е-систему, однако не менее 10 лет от даты их проведения.

Интерфакс-Украина
