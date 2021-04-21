Власти Киева возьмут кредит на реконструкцию площади Победы

Киев проведет реконструкцию площади Победы за кредитные средства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Соответствующее распоряжение №913 подписал мер Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

Согласно документу, работы продлятся до 2024 года. На площади Победы, в частности, установят информационные табло переменной информации, стационарные видеокамеры с детектором скорости, детекторы транспорта, метеостанции.

Также на дороге обустроят направляющие островки на примыканиях – для сужения проезжей части в местах пешеходных переходов, на перекрестках – для канализации потоков. Также обустроят притротуарные островки для остановок общественного транспорта и ограничительные антипарковочные колонки.

Также планируется обустроить велодорожки, велостойки и велопарковки.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения". Работы будут выполнены в рамках проекта "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины" за счет привлеченных кредитных средств (Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития) и столичного бюджета.

Реконструкция, по предварительной оценке экспертов ЕИБ, позволит снизить аварийность на площади на 31%, стабилизирует и в дальнейшем уменьшит уровень травматизма и смертности.

"Анализ дорожно-транспортных происшествий на площади Победы длиной около 3,2 км свидетельствует о наличии аварийно-опасного участка: за 2017-2019 годы здесь произошло 1341 ДТП. Из них наиболее частые – столкновения транспортных средств и наезд на пешеходов", – отмечается в сообщении.