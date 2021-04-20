Фракция Зеленского обсудит нового кандидата на министра энергетики (обновлено)

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании в четверг, 22 апреля, планирует провести онлайн-встречу с кандидатом на должность министра энергетики.

Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, передает Интерфакс-Украина.

При этом замглавы фракции не стала называить имени кандидата.

По данным источников агентства в Верховной Раде, в правительстве и на рынке, речь может идти о кандидатуре вице-президента госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко. Вечером во вторник эту информацию официально подтвердили в пресс-службе партии "Слуга народа".

Кабинет министров назначил Германа Галущенко вице-президентом "Энергоатома" в мае 2020 года.

В 2013-2014 годах он уже работал в "Энергоатоме" исполнительным директором по правовому обеспечению. В то время компанию возглавлял Никита Константинов, который после Революции Достоинства устроился на работу в структуры "Росатома".

Вместе с Константиновым Галущенко также работал в "Энергоатоме" в 2006-2008 году, когда компанию возглавлял ставленник "Партии регионов" Андрей Деркач, в отношении которого введены санкции США.

Как сообщалось, ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко написал заявление об увольнении с занимаемой должности. В свою очередь сам Витренко заявил, что продолжает исполнять обязанности министра.

Напомним, Кабинет министров 21 декабря 2020 года назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства. Перед этим Верховная Рада в первый раз отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Через месяц, 28 января, Верховная Рада повторно отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики.

Сам Витренко также заявлял, что ожидает повторного голосования по его кандидатуре в парламенте в конце января-начале февраля, и в случае отказа депутатов поддержать его вернется в частный бизнес.