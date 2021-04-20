Рост розничного товарооборота в марте ускорился до 13%, – Госстат

Товарооборот розничной торговли Украины марте 2021 года в сопоставимых ценах увеличился на 13,1% по сравнению с мартом 2020 года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в первом квартале 2021 года оборот розничной торговли увеличился на 7,5% по сравнению с первым кварталом 2020 года, тогда как в марте 2021 года к предыдущему месяцу его рост составил 11,8%.

Наибольший рост оборота розничной торговли предприятий (юрлиц и физлиц-предпринимателей) за январь-март 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксирован в Киевской (на 14,6%), Черновицкой (на 13,7%), Винницкой (на 12,5%), Тернопольской (на 11,8%), Черниговской (на 10,5%), Хмельницкой (на 10%), Полтавской и Закарпатской (на 9,9%), Запорожской (на 9,8%), Днепропетровской (на 9,1%), Одесской (на 8,9%), Львовской (на 7,8%) областях и в Киеве (на 6,8%).

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированной территории АР Крым, Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.