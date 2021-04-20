Минэнерго предложило развивать альтернативную энергетику за счет ветровых станций

Ключевую роль в достижении целевых показателей развития возобновляемой энергетики в Украине в первую очередь должно отыгрывать использование нереализованного потенциала ветровой и биоэнергетики.

Об этом заместитель министра энергетики Юрий Бойко заявил в ходе конференции "Переход от "зеленого" тарифа к рыночным условиям", передает пресс-служба Минэнерго.

По его словам, на начало 2021 года общая установленная мощность производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Украине составляла 8,4 ГВт, из которых на долю ветряных электростанций (ВЭС) приходилось всего 1,2 ГВ.

При этом солнечная энергетика уже в три раза перевыполнила показатели плана развития прозводства электроэнергии из возобновляемых источников. В то же время ветроэнергетика почти вдвое отстает от плана.

Заместитель министра также подчеркнул, что ветровая энергетика имеет ряд преимуществ перед солнечной.

"Именно ветроэнергетика может сыграть ключевую роль, учитывая удешевление стоимости технологий и повышение коэффициента использования установленной мощности, значительный ветропотенциал, наличие земельных площадей, а также более интересный, с точки зрения энергосистемы, профиль генерации, возможность производства энергии в осенний и зимний периоды, когда растет потребление", − пояснил Бойко.

Согласно законодательству, срок предоставления "зеленого" тарифа для сооружаемых ВЭС заканчивается к концу 2022 года, в связи с чем Минэнерго планирует внедрить вместо него такие механизмы поддержки возобновляемой генерации для работы в рынке электроэнергии как контракты на разницу (Feed-in-premium), а также гарантии происхождения электроэнергии (сертификаты) из альтернативных источников.

Как сообщалось, Министерство энергетики прогнозирует, что доля электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в 2021 году, превысит 13% в общей структуре производства, тогда как действующей Энергетической стратегией до 2035 года тако объем был предусмотрен только для 2030 года.

По данным НЭК "Укрэнерго", в 2020 году ВЭС и СЭС произвели 10,1 млрд кВт-ч электроэнергии, а их доля в структуре производства выросла вдвое – до 6,8% с 3,3% в 2019 году.

При этом установленная мощность ВЭС и СЭС в течение прошлого года увеличилась на 1,9 ГВт или на 41%, по сравнению с 2019 годом.

Оператор подчеркивал, что нестабильный характер работы генерации из возобновляемых источников крайне усложняет балансировку энергосистемы Украины и приводит к значительному увеличению количества случаев ограничения генерации.