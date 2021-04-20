БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Минфин резко повысил ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 20 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 4,59 млрд грн, существенно повысив ставки по ценным бумагам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 33,03 млн грн при спросе 80,98 млн грн. Несмотря на ограничение предложения ставку по этим ценным бумагам пришлось повысить до 8,5% годовых, тогда как в предыдущий раз такие облигации размещались под 7,77%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 4,41 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,15% с 10,75% годовых неделей ранее. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет всего 2,59 млн грн, ставка по ним выросла до 11,3% годовых с 11,10% на минувшей неделе.

Кроме того, были размещены шестилетние ОВГЗ на 151,51 млн грн под 12,75% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Минфин сократил поступления от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,59 млрд грн. При этом от реализации гривневых бумаг поступило всего 216,1 млн грн из-за отсутствия спроса. На этом фоне портфель ОВГЗ нерезидентов продолжил сокращаться.

Подробнее о ситуации на рынке облигаций читайте в материале БизнесЦензор: Через можливе вторгнення РФ спекулянти виводять валюту з України

держборг (1134) Мінфін (2994) ОВДП (824) облігації (1491)
Денежки кончаются?
20.04.2021 17:21 Відповісти
Підвищення відсоткової ставки по ОДВП це помилка економістів Зеленського, яких в команді Зеленського практично немає! Потрібно шукати додаткові гроші в інших напрямках, потрібно залучати до роботи уряду та НБУ таких провідних українських економістів як Олександр Савченко, який той НБУ створював в 90-х роках і є провідним українським економістом, банкіром та фінансістом. Тупо піднімати відсоткові ставки по ОДВП це розоряти Україну і сплачувати надприбутки олігархам! Потрібно шукати дешеві гроші на ринках, залучати прямі іноземні інвестиції, які принесуть державній казні не кредити, які потрібно потім віддавати, а податки та мита, які можна витрачати без повернення! Зеленський досі не поборов митну мафію яка ввозить контрабанду і позбавляє бюджет мільярдів доларів мит та ПДВ! Зеленський досі не подолав паливну мафію, яка продає бензин за нал і теж не сплачує податки на мільярди гривень! Зеленський не подолав газову мафію, яка продає сама собі газ на фейкових біржах й уникає сплати ренти державі на мільярди гривень! Зеленський досі не подолав суддівську та правоохоронну мафію, які стримують прямі іноземні інвестиції більше ніж будь які ризики війни!
20.04.2021 19:45 Відповісти
Зеленой пошести катастрофически не хватает средств, что они согласны брать под такие проценты. Не проще, все-таки, начать криминальное преследование Бени, как просят за океаном? А то ваша пирамида ОВГЗ скоро как на.... вернется. Мало не покажется.
20.04.2021 18:53 Відповісти
Провалів в економічній сфері безліч ще з минулої влади! Одне те,що "зелений тариф" був прийнятий під головного олігарха країни + додались іноземні інвестори, які, як ,мухи на мед", почали вкладати кошти в ці інвестиції на 10 років вперед, і які гарантувала Україна. Це все є величезна/підступна помилка (мабуть розрахована), за яку буде розплачуватись просте населення України, і цї всі "заоблачні" тарифи вже вводять. Атомні(дешеві) електростанції потихеньку закривають. А за всі обіцянки влади буде розраховуватись простий народ (на користь олігархам, які свої кошти примножують на крові українців)!
20.04.2021 23:51 Відповісти
Ознакомьтесь, когда был принят "зеленый тариф".
21.04.2021 12:57 Відповісти
Это на таких ОВГЗ Зленский в 2019 году заработал 4 млн., вовремя скинул и забыл задекларировать?
21.04.2021 01:05 Відповісти

