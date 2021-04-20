Минфин резко повысил ставки по облигациям внутреннего займа

Министерство финансов на состоявшемся 20 апреля аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 4,59 млрд грн, существенно повысив ставки по ценным бумагам.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.

В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 33,03 млн грн при спросе 80,98 млн грн. Несмотря на ограничение предложения ставку по этим ценным бумагам пришлось повысить до 8,5% годовых, тогда как в предыдущий раз такие облигации размещались под 7,77%.

Облигации сроком обращения один год были размещены на 4,41 млрд грн, ставка по ним выросла до 11,15% с 10,75% годовых неделей ранее. При этом Минфин удовлетворил все поданные заявки.

Размещение полуторалетних ОВГЗ принесло в госбюджет всего 2,59 млн грн, ставка по ним выросла до 11,3% годовых с 11,10% на минувшей неделе.

Кроме того, были размещены шестилетние ОВГЗ на 151,51 млн грн под 12,75% годовых.

Как сообщалось, на минувшей неделе Минфин сократил поступления от продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) до 1,59 млрд грн. При этом от реализации гривневых бумаг поступило всего 216,1 млн грн из-за отсутствия спроса. На этом фоне портфель ОВГЗ нерезидентов продолжил сокращаться.

