Новая партия вакцин по линии COVAX прибудет в Украину послезавтра, – Ляшко

Новая партия вакцин от COVID-19 компании AstraZeneca прибудет в Украину в четверг, 22 апреля.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, речь идет о поставке очередной партии вакцин (367 тыс. доз), которые поставляются через глобальный механизм COVAX.

Вакцины этой партии произведены в Южной Корее.

Как сообщалось, ранее Украина получила от COVAX 117 тыс. доз вакцины Pfizer.